Vancouver-Boss über Müller: „Dachten, wir hätten keine Chance“

Die Vancouver Whitecaps rechneten sich ursprünglich nur geringe Chancen auf den Transfercoup von Thomas Müller (35) aus. Im Gespräch mit der ‚Bild‘ sagt der deutsche Geschäftsführer des MLS-Klubs Axel Schuster: „Um ehrlich zu sein, wir dachten zunächst selbst lange, wir hätten keine Chance. Es waren ja schon länger andere, größere Klubs aus der MLS an Thomas dran.“ Als er die Berichterstattung um die Probleme der Konkurrenz bei der Verpflichtung der Bayern-Legende verfolgte, da bekam Schuster „irgendwann das Gefühl: Da hakt es irgendwie, vielleicht geht ja doch etwas.“

Die Whitecaps konnten Müller letztlich überzeugen. „Ich denke, der Durchbruch glückte während der Klub-WM“, sagt Schuster weiter, „am Tag, nachdem der FC Bayern mit seinem Sieg über Flamengo ins Viertelfinale eingezogen war, hatten wir einen Video-Call mit Thomas. Ich weiß noch, dass ich mit der Bemerkung einleitete, dass wir vielleicht ein kleiner Klub seien, aber bei Transfer-Gesprächen dennoch mehr Erfahrung hätten als Thomas, schließlich sei er ja noch nie gewechselt. Thomas lachte darüber, da war dann von Anfang an die Stimmung locker.“ Sein Vancouver-Debüt könnte Müller laut ‚Bild‘ am 18. August gegen Houston feiern.