FC Bayern: Der Trumpf bei Díaz

Der FC Bayern machte für den Transfer von Luis Díaz 75 Millionen Euro locker. Kritik blieb ob des Alters des Linksaußen nicht aus – doch Díaz soll eine Soforthilfe sein. Dass er dieser Erwartung standhalten kann, deutete er jetzt bereits an.

von Lukas Hörster
Luis Díaz im Einsatz für den FC Bayern @Maxppp
FC Bayern 4-0 Tottenham

„Ich kann mir vorstellen, dass es heute physisch ganz schwer wird für uns“, prophezeite Trainer Vincent Kompany vor dem gestrigen Testspiel gegen Tottenham Hotspur bei ‚Magenta Sport‘ eine knifflige Partie für den FC Bayern. Doch die Münchner fegten über die Spurs hinweg, mit dem 4:0-Endstand war Tottenham noch bestens bedient.

Mittendrin im Münchner Angriffsrausch war Neuzugang Luis Díaz, der zwar ohne Torbeteiligung blieb, über den linken Flügel aber ein ständiger Unruheherd war. Mal um Mal brachte der 28-Jährige mit Tricks und Einsatz die Allianz Arena zum Raunen.

Auffällig: Nach 66 Minuten nahm Kompany einen Neunfach-Wechsel vor. Als einziger Feldspieler blieb Díaz noch zehn Minuten länger auf dem Feld als seine Kollegen. Der Trumpf des Kolumbianers? „Er ist körperlich und physisch am weitesten von allen“, so Kompany, der begründete: „Er hatte eine sehr gute Vorbereitung mit Liverpool. Er war schon drei Wochen vor uns im Training.“

Bayern-Stars hatten nur drei Wochen Urlaub

Tatsächlich mussten die Münchner nach der Teilnahme an der Klub-WM mit nur drei Wochen Urlaub auskommen. In acht Tagen steht dann schon der Supercup beim VfB Stuttgart an. Einige Spieler werden dann noch schwere Beine haben – Díaz hingegen wird bereits für 90 Minuten eingeplant sein. So, wie es sich für eine angedachte Soforthilfe gehört.

veröffentlicht am
