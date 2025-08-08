FC Bayern: Der Trumpf bei Díaz

„Ich kann mir vorstellen, dass es heute physisch ganz schwer wird für uns“, prophezeite Trainer Vincent Kompany vor dem gestrigen Testspiel gegen Tottenham Hotspur bei ‚Magenta Sport‘ eine knifflige Partie für den FC Bayern. Doch die Münchner fegten über die Spurs hinweg, mit dem 4:0-Endstand war Tottenham noch bestens bedient.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mittendrin im Münchner Angriffsrausch war Neuzugang Luis Díaz, der zwar ohne Torbeteiligung blieb, über den linken Flügel aber ein ständiger Unruheherd war. Mal um Mal brachte der 28-Jährige mit Tricks und Einsatz die Allianz Arena zum Raunen.

Auffällig: Nach 66 Minuten nahm Kompany einen Neunfach-Wechsel vor. Als einziger Feldspieler blieb Díaz noch zehn Minuten länger auf dem Feld als seine Kollegen. Der Trumpf des Kolumbianers? „Er ist körperlich und physisch am weitesten von allen“, so Kompany, der begründete: „Er hatte eine sehr gute Vorbereitung mit Liverpool. Er war schon drei Wochen vor uns im Training.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayern-Stars hatten nur drei Wochen Urlaub

Tatsächlich mussten die Münchner nach der Teilnahme an der Klub-WM mit nur drei Wochen Urlaub auskommen. In acht Tagen steht dann schon der Supercup beim VfB Stuttgart an. Einige Spieler werden dann noch schwere Beine haben – Díaz hingegen wird bereits für 90 Minuten eingeplant sein. So, wie es sich für eine angedachte Soforthilfe gehört.