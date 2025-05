Bayern-Abschied: Zaragoza-Abnehmer gefunden?

Die Verpflichtung von Bryan Zaragoza hat sich für den FC Bayern als Fehlgriff entpuppt. Der deutsche Meister verpflichtete den Spanier 2024 fest für 13 Millionen Euro, nachdem man zuvor schon vier Millionen Leihgebühr an den FC Granada gezahlt hatte. In München kam der Flügelspieler nur zu Kurzeinsätzen, woraufhin im vergangenen Sommer die schnelle Leihe zurück in seine Heimat zu CA Osasuna erfolgte.

Laut ‚Relevo‘ wird Zaragoza die Bayern in dieser Transferperiode definitiv verlassen. Beim Rekordmeister spielt der dreifache Nationalspieler keine Rolle mehr. Spanischen Medien gingen zuletzt schon davon aus, dass man an der Isar nicht mehr mit dem Linksaußen plant und mit dem Verkauf eine Ablöse von 13 Millionen Euro einnehmen will – so viel also, wie man einst für die Festverpflichtung hinblätterte. In München steht Zaragoza noch bis 2029 unter Vertrag.

Leihklub Osasuna würde den 24-Jährigen gerne halten, doch ein namhafter Klub aus La Liga steigt jetzt ebenfalls ins Rennen um den Tempodribbler ein. Wie ‚Relevo‘ berichtet, zeigt der FC Villarreal ernsthaftes Interesse an Zaragoza. Der Tabellenfünfte hat sich für die Champions League qualifiziert und sieht den 1,64 Meter großen Rechtsfuß als optimale Verstärkung für die bevorstehende Königsklassensaison.

In Villarreals Offensive könnte Zaragoza dann Álex Baena (23) beerben, der Wunschspieler von Atlético Madrid ist. Ersten direkten Kontakt zwischen Baena, an dem auch Aston Villa und ein saudi-arabisches Team interessiert sind, und den Rojiblancos gab es bereits. Atlético ist aktuell jedoch nicht bereit, die Ausstiegsklausel von 55 Millionen Euro zu zahlen. Sollte Baena Villarreal am Ende den Rücken kehren, könnte das Gelbe U-Boot bei Zaragoza Ernst machen.