Bayern legt Preis für Zaragoza fest

Um die Zukunft von Bryan Zaragoza gab es in den vergangenen Monaten widersprüchliche Berichte. Mal hieß es, der Spanier soll ab Sommer eine neue Chance erhalten, sich beim FC Bayern durchzubeißen. Andernorts ist jedoch die Rede davon, dass die Münchner nicht mehr mit dem 23-jährigen Linksaußen planen und ihn daher verkaufen wollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Davon geht auch ‚Superdeporte‘ aus. Demnach will Zaragozas Leihklub CA Osasuna alles daran setzen, den flinken Rechtsfuß fest zu verpflichten. Und auch einen potenziellen Preis bringt die spanische Online-Zeitung ins Spiel: 13 Millionen Euro.

So viel zahlten die Bayern 2024 für die Verpflichtung von Zaragoza an den FC Granada. Hinzu kamen noch vier Millionen Euro an vorheriger Leihgebühr. In München kalkuliert man jetzt also durchaus ein Transferminus ein – und das, obwohl Zaragoza in Spanien trotz zweier Verletzungen wieder eine gute Rolle spielt und im November sogar fürs Nationalteam auflief. Sein Vertrag an der Isar ist noch bis 2029 datiert.