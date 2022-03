FCA: Saisonaus für Sarenren Bazee

Noah Sarenren Bazee wird dem FC Augsburg lange Zeit nicht zur Verfügung stehen. Wie die Fuggerstädter offiziell mitteilen, hat sich der Außenstürmer im Training einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus. „Wir wünschen Noah, dass er nach dem ersten Schock dieser bitteren Diagnose seinen Blick schnell wieder nach vorne richten kann. Auf diesem Weg werden wir ihm natürlich jegliche Unterstützung zukommen lassen, die es braucht, um möglichst schnell wieder fit zu werden“, sagte Stefan Reuter.

In der laufenden Saison kommt Sarenren Bazee zumeist von der Bank. In 14 Pflichtspielen gelang dem 25-Jährigen ein Treffer. In Augsburg steht der Rechtsfuß noch bis 2024 unter Vertrag.