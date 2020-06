Real plant mit Odriozola

Álvaro Odriozola muss sich in diesem Sommer wohl keinen neuen Verein suchen. Dem spanischen Journalisten Eduardo Inda zufolge ist der Rechtsverteidiger bei Real Madrid fest eingeplant: „Odriozola spielt nächste Saison bei Real Madrid. Er kehrt von Bayern zurück und bleibt, um rechts hinten das Duo mit Carvajal zu bilden. Darum geht Achraf Hakimi zu Inter, unter anderem. Das Problem ist, dass man Carvajal nicht durch Hakimi ersetzen kann, er ist unantastbar. In Deutschland herrscht großes Unverständnis, dass Madrid Hakimi nicht zurückgeholt hat.“

Odriozola war im Winter auf Leihbasis zum FC Bayern gewechselt. In München kam der 24-jährige Rechtsverteidiger aber kaum zum Zug. Lediglich in drei Ligaspielen stand Odriozola für den deutschen Rekordmeister auf dem Rasen. Sein Vertrag in Madrid ist noch bis 2024 datiert.