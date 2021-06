Leipzig verleiht Hartmann

RB Leipzig will Fabrice Hartmann Spielpraxis in der zweiten Liga verschaffen. Nach Informationen des ‚kicker‘ wird der 20-Jährige an den SC Paderborn verliehen. In Leipzig steht Eigengewächs Hartmann noch bis 2023 unter Vertrag.

Der Außenstürmer, der diverse deutsche U-Nationalmannschaften durchlief, blickt bislang auf lediglich einen Profieinsatz in der Europa League-Qualifikation 2018/19 zurück. Die vergangene Saison verpasste Hartmann wegen eines Kreuzbandrisses.