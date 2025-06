Werder-Machtwort bei Backhaus

Der SV Werder Bremen will unter keinen Umständen den Zugriff auf Mio Backhaus (21) verlieren. Wie Peter Niemeyer gegenüber dem ‚kicker‘ bestätigt, ist ein Verkauf kein Thema: „Das schließen wir aus, weil wir überzeugt von ihm sind. Aber wir müssen ihm auch dazu verhelfen, die nächsten Entwicklungsschritte zu machen.“ Folglich könnte eine weitere Leihe Thema werden. Ob der gebürtige Mönchengladbacher da mitspielt, ist offen. Mitte März berichtete die ‚DeichStube‘, dass für das Torwart-Talent eine erneute Leihe nicht infrage kommt.

In der Saison 2023/24 war Backhaus in den Niederlanden für den FC Volendam aufgelaufen. Zurück in Bremen musste der Schlussmann in der zurückliegenden Saison bei allen Pflichtspielen auf der Bank Platz nehmen. Dennoch hat er auch international Interesse geweckt. Der FC Barcelona wird seit längerem mit dem deutschen U20-Nationalspieler in Verbindung gebracht, ebenso Klubs aus der Bundesliga sowie der Premier League.