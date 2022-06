Itten nach Bern

Cedric Itten wechselt in die Schweiz. Der Stürmer verlässt die Glasgow Rangers und heuert bei Young Boys Bern an. Itten unterschreibt bis 2026 und ist voller Vorfreude auf die neue Herausforderung: „Es ist für mich der richtige Zeitpunkt, in die Schweiz zurückzukehren. Ich habe im Ausland bei den Glasgow Rangers und bei Greuther Fürth sehr wertvolle Erfahrungen sammeln können, die mich als Mensch und Spieler weitergebracht haben. Nun schaue ich voller Vorfreude auf meine Zeit bei YB und will mithelfen, dass der Verein seine hohen Ziele erreichen kann.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Hinrunde der abgelaufenen Saison hatte der 25-Jährige bei Greuther Fürth verbracht. Itten erzielte in zwölf Partien für die Franken zwei Tore. In Glasgow kam er in der Rückrunde kaum zum Einsatz. Der Schweizer Nationalspieler (vier Tore in sieben Spielen) braucht regelmäßige Einsätze, um sich für einen Kaderplatz bei der Weltmeisterschaft in Katar zu empfehlen.