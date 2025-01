John zurück beim Kleeblatt

Die SpVgg Greuther Fürth hat Marco John für die linke Außenbahn verpflichtet. Wie die Fürther verkünden, kommt der 22-Jährige ablösefrei von der TSG Hoffenheim. John hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben, der eine Option auf ein weiteres Jahr beinhaltet. Der Linksverteidiger ist in Fürth kein unbeschriebenes Blatt.

John lief bereits in der Saison 22/23 auf Leihbasis für das Kleeblatt auf, deshalb weiß man bei den Verantwortlichen, was man von ihm bekommt. „Marco ist hier in Fürth ja noch vielen sehr positiv in Erinnerung und hat bei seiner damaligen Leihe gezeigt, welche Qualitäten er mitbringt. Wir haben in den Gesprächen aber auch das wichtige Gefühl bekommen, dass er auf die Rückkehr nach Fürth brennt und das für sich als den absolut richtigen Schritt sieht“, sagt Sportdirektor Stephan Fürstner.