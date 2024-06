Informationen eingeholt: VfB an Dortmunds Füllkrug dran

In Person von Serhou Guirassy hat Borussia Dortmund seinen Wunschstürmer für die kommende Saison gefunden. Intensiv arbeiten die BVB-Verantwortlichen an einer Verpflichtung des 28-Jährigen. Der VfB Stuttgart ist in dem Fall machtlos – Guirassy verfügt über eine Ausstiegklausel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allerdings denken die Schwaben offenbar darüber nach, sich ihrerseits in Dortmund zu bedienen. Wie ‚Sky‘ berichtet, beschäftigt sich der VfB mit der Verpflichtung von Niclas Füllkrug. Erste Informationen habe der Vizemeister bereits eingeholt, dem Bericht zufolge wurde aber bislang noch kein konkreter Vorstoß unternommen.

Lese-Tipp

BVB: Ein Fünkchen Hoffnung bei Sancho?

Denn aktuell weilt Füllkrug bei der deutschen Nationalmannschaft und köpfte die DFB-Auswahl jüngst mit einem Last-Minute-Tor gegen die Schweiz (1:1) zum Gruppensieg. Eine Transferentscheidung wird also definitiv erst nach dem Turnier fallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie groß sind die Chancen?

Wie groß dann die Chance der Stuttgarter auf einen Füllkrug-Transfer ist, wird sich zeigen. Auch ‚Sky‘ berichtet, dass es offen ist, ob sich ein Deal realisieren lässt. Zudem sollen auch Klubs aus Italien und Spanien Interesse zeigen.

Klar ist aber auch: Durch die sich anbahnende Verpflichtung von Guirassy droht dem 31-jährigen EM-Fahrer beim BVB deutlich weniger Spielzeit als noch zuvor. Und sollte der VfB es tatsächlich schaffen, Füllkrug zu verpflichten, wäre das sicherlich ein Transfer-Knaller.