Inter an Brasilien-Talent dran

Marcos Paulo ist auf dem Radar von Inter Mailand gelandet. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, zeigen die Nerazzurri Interesse an dem 19-Jährigen, der aktuell in Diensten von Fluminense Rio de Janeiro steht. Dem Bericht zufolge sucht der portugiesische Youngster, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, einen neuen Arbeitgeber. Das kommende Transferfenster wäre folglich die letzte Chance für Fluminense eine Ablöse zu kassieren.

Der Linksaußen besitzt eine gute Endgeschwindigkeit und ist stark am Ball. An der Effizienz vor dem Tor kann der U19-Nationalspieler jedoch noch arbeiten: Dem Rechtsfuß gelangen in der laufenden Saison in 30 Spielen drei Treffer und vier Assists.