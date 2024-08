Arsenal: Vieira vor Rückkehr nach Porto

Fábio Vieira vom FC Arsenal steht vor kurz einer Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Laut ‚Sky Sports‘ wird der 24-jährige Portugiese für ein Jahr an den FC Porto verliehen. Da der Deal dem Bericht zufolge kurz vor dem Abschluss steht, fehlte Vieira am vergangenen Samstag im Premier League-Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers (2:0).

Der offensive Mittelfeldspieler, der in London noch bis 2027 gebunden ist, kam vor zwei Jahren für 35 Millionen Euro aus Porto zu Arsenal. Wirklich durchsetzen konnte sich Vieira aber nicht - nur 561 Einsatzminuten stehen für Vieira in der abgelaufenen Saison zu Buche. Bei Porto soll er dann künftig den neuen Stürmer Samu Omorodion (20) mit Vorlagen füttern.