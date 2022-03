FC Bayern: Goretzka wieder am Ball

Bei Leon Goretzka ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat der Mittelfeldspieler „die fußballspezifische Arbeit aufgenommen“, kann inzwischen also mehr als Lauftraining absolvieren. Beschwerden an der Patellasehne habe er keine mehr. Nach der Länderspielpause Anfang April soll Goretzka sein Comeback feiern.

Deutliche Fortschritte macht auch Kapitän Manuel Neuer. Laut dem ‚kicker‘ wird der am Knie operierte Schlussmann am Samstag gegen Bayer Leverkusen (15:30 Uhr) noch nicht mitmischen können. Kommende Woche könnte es aber für die Champions League-Partie gegen RB Salzburg reichen.