Kehrtwende: Tonali einig mit Milan

Sandro Tonali (20) zieht es allem Anschein nach zum AC Mailand. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, hat der Mittelfeldspieler Einigung mit den Rossoneri erzielt. In Kürze werden Milan und Tonalis Noch-Arbeitgeber Brescia Calcio mit dem Austausch der Dokumente beginnen, heißt es weiter. Danach soll der Deal über die Bühne gehen.

Zehn Millionen Euro zahlt der AC Mailand in einer ersten Rate an Brescia. In Form erfolgsabhängiger Boni sollen dann gestaffelt weitere 20 Millionen den Besitzer wechseln, sodass Tonali in Summe etwa 30 Millionen Euro kostet.

Der eigentlich schon sicher geglaubte Transfer zu Milans Stadrivale Inter hat sich somit zerschlagen. Tonali selbst wollte seinen Wechsel dem Bericht zufolge schnell über die Bühne bringen. An dieser Stelle seien die Nerazzurri ausgestiegen.