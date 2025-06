Schalke baggert an Milan-Talent

Schalke 04 zeigt gesteigertes Interesse an einem Talent des AC Mailand. Wie die französische FT-Partnerseite Foot Mercato berichtet, haben sich die Knappen bei den Rossoneri nach Victor Eletu erkundigt. Daneben zeigen auch der FC Lorient, der Paris FC sowie der portugiesische Erstliga-Aufsteiger FC Alverca Interesse.

Eletu wird seit 2022 in Mailand ausgebildet, führt die Mailänder U20 als Kapitän an. In der abgelaufenen Saison sammelte der Sechser 29 Pflichtspieleinsätze. Für die Profis kam der fünffache nigerianische U20-Nationalspieler noch nicht zum Einsatz. Da sein Vertrag in der Modemetropole ausläuft und die Jugendabteilung in die D-Staffel abgestürzt ist, wird Eletu den Klub in diesem Sommer voraussichtlich verlassen.