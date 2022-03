Coutinho: England-Zukunft unter einer Bedingung

Die Premier League liegt Philippe Coutinho wie keine andere Liga. Weder in La Liga beim FC Barcelona noch in der Bundesliga beim FC Bayern war der offensive Mittelfeldspieler so stark wie auf der Insel. Drei Tore, drei Assists und eine Reihe von Sahnepässen stehen nach sieben Spielen für Aston Villa zu Buche. Der Techniker bringt sein neues Team fraglos auf ein höheres Level.

Der englische Erstligist hat sich darum nach Angaben der ‚Times‘ längst entschieden, Coutinho per Kaufoption im Sommer fest zu binden. 40 Millionen Euro werden fällig, worüber sich der FC Barcelona sehr freuen wird. Bei den Katalanen hatte man die Hoffnung schon aufgegeben, dass der 29-Jährige noch einmal zu alter Form findet.

Ein Problem gibt es aber wohl noch. Der 65-fache Nationalspieler müsste auf jede Menge Gehalt verzichten, wenn er bei Aston Villa bleiben möchte. 30 Millionen Euro soll Coutinho aktuell pro Saison verdienen, sein Vertrag bei Barça läuft noch ein weiteres Jahr. Bei Villa war zuvor Jack Grealish der Topverdiener mit gut acht Millionen Euro pro Jahr. Geld oder Freude – diese Entscheidung muss Coutinho im Sommer wohl treffen.