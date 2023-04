DFB-Pokal-Auslosung: Das Halbfinale im Überblick

Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, der SC Freiburg und der VfB Stuttgart hoffen noch darauf, den DFB-Pokal Anfang Juni in die Luft stemmen zu können. Für eine Überraschung sorgten vor allem die Freiburger. Der SC gewann mit 2:1 beim FC Bayern und könnte wie Titelverteidiger Leipzig zum zweiten Mal in Folge ins Finale einziehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am 2. und am 3. Mai werden sich die verbliebenen Teams gegenüberstehen und ermitteln, wer der begehrten Trophäe ein Stück näherkommt. Das Finale steigt am 3. Juni wie gewohnt im Berliner Olympiastadion.

Lese-Tipp

Marmoush-Transfer: Letzte Hürde genommen

Die Halbfinalpartien im Überblick

-SC Freiburg - RB Leipzig

-VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt