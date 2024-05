Die FT-Topelf des 34. Spieltags

Spieler des Spieltags: Andrej Kramaric

Am letzten Spieltag der Saison führt kein Weg an dem kroatischen Angreifer vorbei. Der 32-Jährige nahm den FC Bayern im Alleingang auseinander und drehte den 0:2-Rückstand mit drei eigenen Treffern und einer Vorlage zum wichtigen Heimsieg, der die TSG sogar auf die internationalen Plätze beförderte. Auf Rang sieben ist die Teilnahme an der Conference League gesichert. Gewinnt Bayer Leverkusen den DFB-Pokal, sind die Sinsheimer kommendes Jahr sogar in der Europa League vertreten.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

Union Berlin - SC Freiburg 2:1

TSG Hoffenheim - FC Bayern 4:2

VfL Wolfsburg - FSV Mainz 1:3

Bayer Leverkusen - FC Augsburg 2:1

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 2:2

Borussia Dortmund - SV Darmstadt 4:0

VfB Stuttgart - M’gladbach 4:0

Werder Bremen- VfL Bochum 4:1

Heidenheim - 1. FC Köln 4:1

