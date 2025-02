Iraola äußert sich zu Real-Gerüchten

Andoni Iraola äußerte sich auf der Pressekonferenz zum heutigen Aufeinandertreffen des AFC Bournemouth mit den Wolverhampton Wanderers zu Gerüchten, die ihn mit Real Madrid in Verbindung bringen. „Ich achte nicht auf diese Dinge. Ich bin seit vielen Jahren in diesem Geschäft als Spieler und als Trainer und weiß, wie diese Dinge funktionieren und was wichtig ist und was nicht“, will sich der spanische Coach der Cherries nicht in die Karten schauen lassen.

Vor wenigen Tagen wurde in spanischen Medien berichtet, die Real-Bosse hätten Iraola als potenziellen Nachfolger von Carlo Ancelotti auserkoren. Statt Stars und Glamour bei den Königlichen steht für den 42-Jährigen aber erstmal knallharter Premier League-Alltag auf dem Programm: „Für mich ändert sich nichts. Das Wichtigste in dieser Woche ist morgen gegen Wolverhampton. Das wird anspruchsvoll und eine gute Gelegenheit, weiter Punkte zu sammeln.“