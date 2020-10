Darida begründet Hertha-Verbleib

Vladimir Darida hat sich im Gespräch mit vereinseigenen Medien über seine Vertragsverlängerung bei Hertha BSC geäußert. „Ich fühle mich bei Hertha BSC und in der Stadt einfach sehr wohl. Der Verein hat viel vor, das finde ich absolut positiv und es deckt sich auch mit meinen Ambitionen“, so Darida, der Ende September bis 2023 in Berlin verlängerte.

Der 30-jährige Mittelfeldspieler weiter: „Ich hatte nie den Plan, irgendwo anders hinzugehen. Mein Wunsch ist es, hier noch einmal international zu spielen. Der ganze Verein und die Stadt haben das verdient. Auch privat ist für meine Familie und mich hier alles schön.“ Darida war 2015 vom SC Freiburg in die Hauptstadt gewechselt und bestritt seither 135 Spiele für die Hertha.