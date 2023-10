Über 570 Millionen: Chelsea vor nächstem Kaufrausch?

Nach dem Transfermarkt ist vor dem Transfermarkt. So oder so ähnlich denkt man an der Stamford Bridge. Wie unter anderem die ‚Sun‘ berichtet, möchte der FC Chelsea ein Darlehen in Höhe von über 570 Millionen Euro aufnehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Geld, das im Optimalfall dazu genutzt werden soll, den Kader zu verstärken. Insbesondere in der Offensive fehlt es den Blues an Durchschlagskraft. In sechs Premier League-Partien trafen die Londoner schwache fünfmal.

Lese-Tipp

Streit mit Napoli: Osimhen schafft Klarheit

Nicht von ungefähr, dass sich der spendierfreudige Klub bereits mit möglichen Neuzugängen beschäftigt. Dem ‚Guardian‘ zufolge stehen mit Ivan Toney (27/FC Brentford) und Victor Osimhen (24/SSC Neapel) zwei prominente Namen auf der Shoppingliste von Chelsea. Für beide dürfte, gerade im Winter, eine stattliche Ablösesumme fällig werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Pochettino in die Zukunft

Trotz des miserablen Saisonstarts – ein Sieg, zwei Unentschieden, drei Niederlagen – steht Trainer Mauricio Pochettino laut dem ‚Guardian‘ übrigens nicht zur Disposition. Die Verantwortlichen um Eigentümer Todd Boehly vertrauen Pochettino weiterhin und glauben an seine Fähigkeiten als Talentförderer. Das Durchschnittsalter der Mannschaft liegt bei 23,1 Jahren. Dementsprechend seien Patzer und Anlaufschwierigkeiten einkalkuliert.