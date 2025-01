Kaminski vor Wolfsburg-Abflug?

Olympiakos Piräus möchte sich mit Jakub Kaminski vom VfL Wolfsburg verstärken. Wie ‚Meczyki.pl‘ berichtet, versucht der Europa League-Teilnehmer, den 22-Jährigen von einer Leihe nach Griechenland zu überzeugen. Demnach stehen die Wölfe einem vorübergehenden Wechsel des Polen ebenfalls offen gegenüber. Auch Vereine aus der Bundesliga sowie aus der Premier League sollen Interesse an Kaminski angemeldet haben.

In Wolfsburg spielt Kaminski in der laufenden Saison nur eine Nebenrolle. Der flexibel einsetzbare Flügelspieler bereitete in wettbewerbsübergreifend 16 Spielen drei Treffer vor. Aktuell laboriert der Rechtsfuß an einer Mittelfußprellung. In der Autostadt steht er noch bis 2027 unter Vertrag.