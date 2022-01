Schalke verpflichtet Vindheim

Mit neuem Personal will Schalke 04 in diesem Jahr das Projekt Wiederaufstieg angehen. Handlungsbedarf sieht Königsblau zunächst in der Defensive.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die Knappen offiziell verkünden, wechselt Andreas Vindheim von Sparta Prag nach Gelsenkirchen. Der 26-jährige Norweger wird zunächst bis Saisonende ausgeliehen. Zudem wurde eine Kaufoption vereinbart.

Tempo und Flanken

„Mit der Verpflichtung von Andreas Vindheim haben wir unser Ziel, den Konkurrenzkampf auf beiden Außenbahnen zu erhöhen, frühzeitig erfüllen können. Charakterlich passt Andreas sehr gut in unseren Kader, das war uns sehr wichtig. Offensiv werden sein Tempo und seine Flanken unser Spiel bereichern, er besitzt außerdem ein hohes Spielverständnis, auch gegen den Ball“, so Sportdirektor Rouven Schröder über die Soforthilfe.

Vindheim kann sowohl die klassische Außenverteidiger-Position bekleiden als auch als Schienenspieler offensiver zum Einsatz kommen. Beim tschechischen Traditionsklub kam er nur noch sporadisch zum Zug. Auf Schalke soll nun die ins Stocken geratene Karriere wiederbelebt werden.