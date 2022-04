Geheimtreffen: Zwischen Dortmund und Schlotterbeck wird es heiß

„Mich nervt das mittlerweile brutal“, äußerte sich Nico Schlotterbeck jüngst zu den Wechselgerüchten um seine Person. Diese Aussage ändert aber nichts daran, dass das Thema Wechsel akut bleibt. Wie ‚Sky‘ nun berichtet, wird es zwischen dem deutschen Nationalspieler und Borussia Dortmund mittlerweile heiß.

Dem TV-Sender zufolge will Dortmund Schlotterbeck und der 22-jährige Innenverteidiger im Gegenzug auch zum BVB. Mehr noch: Sogar ein Geheimtreffen mit dem schwarz-gelben Management habe bereits stattgefunden. Parallel laufen die Verhandlungen mit dem SC Freiburg.

Die Breisgauer fordern laut ‚Sky‘ bei einem Jahr Restvertrag stolze 25 Millionen Euro Ablöse. Der BVB will jedoch möglichst unter 20 Millionen zahlen. Scheint ganz so, als gäbe es weiteren Gesprächsbedarf. Der mittlerweile genervte Schlotterbeck selbst heizte die Gerüchte um einen Wechsel zuletzt an, indem er gegenüber ‚Sport1‘ sagte: „Ein Wechsel ist sehr wahrscheinlich.“