Girona bindet López

David López und der FC Girona blicken auf eine gemeinsame Zukunft. Wie der Tabellenführer von La Liga berichtet, verlängert der 34-jährige Innenverteidiger seinen auslaufenden Vertrag bis 2026.

Beim Überraschungsteam aus Spanien zählt der Routinier in der laufenden Saison zum Stammpersonal. In 14 von 17 Ligaspielen stand López in der Startelf, erzielte dabei zwei Treffer.