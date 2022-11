Werder scoutet drei Talente

Der SV Werder Bremen lässt seine Scouts offenbar momentan kräftig in Bayern scouten. Laut einem Bericht von ‚90min.de‘ ist ein Trio in den Fokus des Bundesliganeunten gerückt und wurde in den zurückliegenden Wochen mehrfach beobachtet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Innenverteidiger Leandro Morgalla (18/1860 München), Außenbahnspieler Tobias Bech (20/FC Ingolstadt) und Mittelfeldspieler Maurice Krattenmacher (17/SpVgg Unterhaching) verdienen zwar allesamt noch bei unterklassigen Klubs ihre Brötchen, dürften auf kurz oder lang aber den Sprung in eine höhere Liga machen.

Stammspieler trotz junger Jahre

Morgalla ist Stammspieler und Leistungsträger bei den Sechzigern, Interesse bekunden neben den Bremern auch Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach. Für den Dänen Bech, vor der Saison von Viborg FF gekommen, gilt Ähnliches. Sechs Treffer aus 14 Ligaspielen belegen die Torgefahr des dynamischen Linksfußes.

Noch eine Klasse tiefer spielt der deutsche U18-Nationalspieler Krattenmacher. Unter Trainer Sandro Wagner ist er mit seinen 17 Lenzen aber bereits weitestgehend Stammkraft. Vier Treffer und drei Vorlagen aus 14 Partien stehen zu Buche. Auch der 1. FC Köln hat die Fühler ausgestreckt.