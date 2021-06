EM: Die FT-Topelf des 1. Spieltags

Die deutsche Nationalelf biss sich an der französischen Defensive die Zähne aus. Großen Anteil an der Stabilität der Équipe Tricolore hatten Abwehrspieler Raphaël Varane und Mittelfeldspieler Paul Pogba. Bei starken Niederländern überragten Denzel Dumfries und Giorginio Wijnaldum, der erst kürzlich bei Paris St. Germain unterschrieb.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nicht fehlen in der Topelf des 1. Spieltags dürfen die in der Bundesliga bestens bekannten Patrik Schick von Bayer Leverkusen und David Alaba, der den FC Bayern in Richtung Real Madrid verlassen wird.

Der Spieler des Spieltags: Patrik Schick

Der 25-Jährige präsentierte sich zum Turnierstart in blendender Verfassung. Beim 2:0 gegen Schottland traf Schick zunächst per Kopf und anschließend mit einem historischen Treffer aus 50 Metern – ein Geniestreich.

Die Topelf des 1. Spieltags