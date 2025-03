Werders Top-Transfer bald wieder weg?

Werder Bremen könnte Skelly Alvero (22) im Anschluss an die Saison schon wieder abgeben. Gegenüber der ‚Bild‘ macht Lizenzbereichsleiter Peter Niemeyer keinen Hehl daraus, dass man mit der aktuellen Form des Mittelfeld-Hünen (2,02 Meter) nicht zufrieden ist: „Skelly hatte in den letzten Wochen ein paar Kurzeinsätze, konnte dabei aber leider wenige Akzente setzen. Er trägt aktuell einen Rucksack mit sich, hat den Kopf nicht frei. Dadurch kommt Skelly nicht an seine Leistungsgrenze.“

Ergo suggeriert das Boulevardblatt die Möglichkeit einer frühzeitigen Trennung, womöglich zunächst auf Leihbasis. Zuletzt stand Skelly nicht mal mehr im Kader der Grün-Weißen. Erst vor ein paar Monaten hatte der Bundesligist den französischen Sechser für 4,75 Millionen Euro fest von Olympique Lyon verpflichtet – der teuerste Sommer-Transfer konnte die Erwartungen aber bislang nicht erfüllen (231 Spielminuten in zwölf Einsätzen).