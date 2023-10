Ex-Unioner zu Milan?

Der AC Mailand möchte für die Offensivabteilung offenbar nachrüsten. Aus einem Bericht der portugiesischen Zeitung ‚Record‘ geht hervor, dass die Rossoneri Petar Musa von Benfica Lissabon ins Visier genommen haben.

Der Mittelstürmer, der in der laufenden Spielzeit in zehn Partien schon vier Mal ins Netz traf, war erst im Sommer 2022 für 5,5 Millionen Euro nach Portugal gewechselt. Bei Benfica, das häufig als Sprungbrett für den nächsten Karriereschritt dient, besitzt der 25-Jährige noch einen Kontrakt bis 2027. In Deutschland ist Musa kein unbekannter Name: In der Rückrunde 2020/21 stand der Kroate für Union Berlin auf dem Platz.