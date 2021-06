Friedrich bleibt Hertha-Sportdirektor

Hertha BSC verlängert mit Sportdirektor Arne Friedrich. Nachdem bereits Trainer Pál Dárdai für eine weitere Saison an den Verein gebunden wurde, folgt nun die Zusage an Friedrich. Die Berliner bestätigen, dass der ehemalige Nationalspieler auch in der kommenden Saison sein Amt als Sportdirektor ausüben wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zusammen mit Fredi Bobic, dem neuen Geschäftsführer Sport, steht nun also die neue Sportliche Führung der Hertha. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt möchte Friedrich „all die Dinge, die wir in dieser Zeit angestoßen haben, sehr gerne in der kommenden Saison weiterführen“.