Haalands Reha-Reise: Zorc klärt auf

Sportdirektor Michael Zorc hat der Meldung widersprochen, dass Erling Haaland seine Reha ohne Absprache mit Borussia Dortmund in Spanien abhält. „Erling Haaland macht ein paar Tage Reha in Marbella und wird bei der Nationalelf sein“, wird der 59-Jährige von ‚Sky‘ zitiert. Demnach sei „alles mit dem Verein schon länger abgesprochen. Der Trainer hat sein Okay gegeben.“

BVB-Coach Marco Rose hatte zuvor seine verletzten Profis angewiesen, sich innerhalb Deutschlands behandeln zu lassen. Seit rund drei Wochen fällt Haaland mit einem Muskelbündelriss aus und wird aller Voraussicht nach dieses Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen. Haalands Vater Alf-Inge hatte zuletzt von einem „Bonus“ gesprochen, sollte sein Sohn „vor Weihnachten ein paar Spiele bekommen“.