WM: Schweiz ohne zwei Leistungsträger

Die Schweizer Nationalmannschaft muss im entscheidenden Gruppenspiel gegen Serbien am heutigen Freitag (20 Uhr) auf zwei Stammspieler verzichten. Wie der ‚Blick‘ berichtet, fallen Torhüter Yann Sommer sowie Abwehrspieler Nico Elvedi aus. Beide verpassten bislang keine einzige WM-Minute.

Als Ersatz rücken voraussichtlich Gregor Kobel und Fabian Schär nach. Gegen Serbien hat die Nati den Achtelfinaleinzug in der eigenen Hand. In der Gruppe G belegt die Schweiz mit drei Punkten Platz zwei hinter Brasilien. Serbien könnte allerdings mit einem Sieg noch an den Eidgenossen vorbeiziehen.