Lenglet in die Premier League

Clément Lenglet könnte nach England zurückkehren. Wie Fabrizio Romano berichtet, verhandeln der FC Barcelona und Aston Villa über ein Leihgeschäft. In den Gesprächen geht es nicht zuletzt darum, wer zu welche Anteilen das Gehalt des französischen Innenverteidigers übernimmt. Beide Seiten nähern sich an, eine Einigung sei aber noch nicht greifbar.

In der vergangenen Saison trug Lenglet leihweise das Trikot von Tottenham Hotspur. Sein Vertrag in Barcelona läuft noch bis 2026. Eine sportliche Perspektive hat der 28-Jährige bei den Katalanen aber nicht. Neben Aston Villa zeigt auch der FC Sevilla Interesse am ehemaligen Nationalspieler (15 Länderspiele).

Update (15:10 Uhr): Laut der ‚as‘ hat Lenglet dem Wechsel zu Aston Villa mittlerweile zugestimmt. Noch heute wird er demnach nach England reisen, um den Leih-Deal unter Dach und Fach zu bringen.