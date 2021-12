Bryan Gil: Wechsel für die WM?

Es ist noch nicht allzu lange her, da ging Bryan Gil durch die Decke. Eine starke Saison in La Liga im Trikot von SD Eibar, erste Einsätze für die spanische A-Nationalmannschaft und zahlreiche Angebote von Topklubs. Für 25 Millionen Euro bekam Tottenham Hotspur den Zuschlag, der 20-Jährige unterschrieb bis 2026.

Bislang erwies sich der Wechsel aber als kleiner Karriereknick. Nur 57 Minuten kam Gil in der Premier League bis dato zum Einsatz. Und weil nun in knapp einem Jahr die WM in Katar auf dem Programm steht, könnte ein Verbleib bei den Spurs zum Risiko werden. Weder Nuno Espírito Santo noch sein Nachfolger Antonio Conte schenkten Gil bisher ihr Vertrauen.

Erste Gerüchte um einen Wechsel machen die Runde. Eine Leihe könnte dem Youngster Spielpraxis sichern und damit die Chancen auf die so sehnlichst erhoffte Teilnahme an der Weltmeisterschaft im nächsten Winter verbessern.

Sehnsucht nach der Heimat

Laut der ‚Estadio Deportivo‘ käme für Gil nur ein Ziel infrage: Die Rückkehr in die vertraute Primera División. Als möglichen Abnehmer nennt das Blatt den FC Cádiz. Der Tabellenvorletzte braucht dringend Verstärkungen und war in der Vergangenheit schon mehrfach am technisch versierten Offensivspieler dran.

Aktuell steht hinter Gils Zukunft aber vor allem ein großes Fragezeichen. Konkrete Angebote liegen noch nicht auf dem Tisch, auch ein Verbleib in London ist nicht ausgeschlossen, sofern Conte mit dem spanischen Hoffnungsträger plant. Der Januar wird Gewissheit bringen, wie es weitergeht.