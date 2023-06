Hertha bindet Eigengewächs

Hertha BSC belohnt die Leistungen von Youngster Egor Greber mit einem langfristigen Vertrag. Direktor Akademie & Lizenzspielerbereich, Andreas Neuendorf, freut sich, dass der Defensivspieler „die nächsten Entwicklungsschritte bei uns gehen wird. Als Innenverteidiger hat er mit seinem starken linken Fuß eine gute Spieleröffnung und bringt ein für sein Alter abgeklärtes Zweikampfverhalten mit. Wir sind überzeugt, dass wir noch viel Freude an ihm haben werden“.

Greber wechselte 2021 in die Jugendabteilung der Alten Dame. Aus der abgelaufenen Saison stehen für den 16-Jährigen in der U17 19 Einsätze zu Buche, in denen er an fünf Treffern (zwei Tore, drei Vorlagen) beteiligt war.

