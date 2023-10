Inter: Bisseck schon wieder weg?

Beim 1. FC Köln blieb Yann Aurel Bisseck der Durchbruch einst verwehrt. Im dänischen Aarhus brachte der Innenverteidiger seine Karriere in der vergangenen Saison dann wieder richtig in Schwung – Inter Mailand schnappte in der Folge zu: Im Sommer ging es für sieben Millionen Euro nach Italien.

Dort läuft es nun wieder schleppend für Bisseck. Magere sieben Minuten durfte der 22-Jährige am ersten Spieltag mitwirken, findet sich seither stets auf der Bank wieder. Eine unbefriedigende Situation für den achtfachen deutschen U21-Nationalspieler.

Bei Inter Mailand denkt man deshalb über eine Leihe des bis 2028 gebundenen Rechtsfußes nach. Das berichtet ‚Calciomercato.com‘. Im Januar könnte es zu einem anderen Verein gehen, um Bisseck wieder mehr Spielpraxis zu verschaffen. Eine Entscheidung ist hier aber noch nicht gefallen, schließlich könnte sich das Blatt in den kommenden zweieinhalb Monaten auch wieder wenden.