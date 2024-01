BVB: Sammer-Abschied besiegelt?

Es deutet sich an, dass das Engagement von Matthias Sammer als Berater bei Borussia Dortmund spätestens 2025 enden wird. Grund dafür ist der bevorstehende Abschied von Hans-Joachim Watzke, der gegenüber ‚Welt TV‘ erklärt: „Das ist miteinander verbunden, also beidseitig miteinander gekoppelt“. Der Noch Geschäftsführer gibt Einblicke in die genaue Definition von Sammers Aufgabe: „Im Vertrag steht im Prinzip, dass er mein Berater ist.“

Zuletzt wurde spekuliert, ob Watzke im Anschluss das Amt des Präsidenten übernimmt. Der 64-Jährige stellt aber klar: „Solange Reinhold Lunow Präsident ist, werde ich mich nicht beschäftigen mit dem Thema. Er ist ein feiner Kerl, wir sind freundschaftlich miteinander verbunden.“ Sammer wiederum ist seit Dezember 2022 als externer Berater beim BVB tätig. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2025.