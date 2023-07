Félix fällt immer tiefer | 100 Millionen für Pogba?

Félix auf dem Abstellgleis

2019 verließ João Félix seinen Heimatverein Benfica Lissabon, um die Fußballwelt zu erobern. Vier Jahre später die bittere Erkenntnis: Der hochbegabte Offensivspieler hat es nicht gepackt. Rund 130 Millionen Euro Ablöse zahlte Atlético Madrid für seine Dienste und muss sich eingestehen, einen der schlechtesten Deals der jüngeren Fußballgeschichte abgeschlossen zu haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch die Leihe beim FC Chelsea hat Félix nicht vorangebracht. Der 23-Jährige durfte an der Stamford Bridge zwar Spielminuten sammeln, der große Durchbruch ist aber auch dort ausgeblieben. Nun ist der Edeltechniker zurück in Madrid und hat keinerlei Perspektive mehr. „Atlético streicht Félix“, so die eindeutige Schlagzeile der portugiesischen Zeitung ‚Record‘. Die Rojiblancos suchen jetzt nach einem Ausweg für ihr Sorgenkind.

Lese-Tipp

Lukaku verzichtet für Inter auf viel Geld

Pogba mit Blitzwechsel?

Verletzungsbedingt ist auch die Karriere von Paul Pogba in der vergangenen Jahren nicht so verlaufen wie erhofft. Für den Mittelfeldspieler in Diensten von Juventus Turin geht es nun vor allem darum, mit alter Stärke zurückzukommen und die anstehende Saison weitestgehend beschwerdefrei zu bestreiten. Ungeachtet dessen bringen die Medien nun das Thema Klubwechsel wieder zum Köcheln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell schaut Pogba als Gast beim saudi-arabischen Erstligisten Al Ittihad vorbei. Angeblich handelt es sich dabei aber nicht nur um einen nett gemeinten Besuch bei Landsmann Karim Benzema. Aus Frankreich ist zu vernehmen, dass der Wüstenklub Pogba mit 100 Millionen Euro für drei Jahre ködert. So spekuliert die in Turin ansässige Zeitung ‚Tuttosport‘ über einen „Blitzwechsel nach Saudi-Arabien“.