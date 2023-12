Große Sorgen bei Barça: Pedri durchlebt „die Hölle“

In der Spielzeit 2020/21 ging der Stern des hochveranlagten Pedri auf. Auf Anhieb entwickelte sich der damals 18-Jährige zum Stammspieler beim FC Barcelona und in der spanischen Nationalmannschaft. Am Ende der Saison standen 73 Pflichtspiele für den geschmeidigen Rechtsfuß zu Buche – eine fast schon irrsinnig hohe Belastung aus Sicht des damaligen Jungprofis.

Doch Pedri schien unkaputtbar, zeigte durchweg ansprechende Leistungen und entwickelte sich zum Hoffnungsträger des katalanischen Nobelklubs. Nun, rund drei Jahre später, ist die Realität eine andere: Dunkle Wolken sind über der Zukunft des heute 21-Jährigen aufgezogen. Die spanische Zeitung ‚El Confidencial‘ titelt mit Blick auf Pedris jüngst erlittene Läsion: „Pedris Muskelverletzung bereitet Barcelona große Sorgen. Seine Leiden drohen chronisch zu werden, sie sind die Hölle für ihn.“

Pedris Anfälligkeit

Und tatsächlich ist die Sorge in Barcelona nicht unbegründet: In der laufenden Spielzeit hat Pedri verletzungsbedingt bereits zwölf Spiele verpasst, in der Vorsaison waren es deren 15, 2021/22 sogar 41 Partien. Besorgniserregende Zahlen, die Pedris enorme Anfälligkeit untermauern. Und immer wieder sind es Muskelverletzungen im Oberschenkel, die den Youngster zurückwerfen. Hat der Nationalspieler seinen Körper in Folge der 73 Pflichtspiele aus seinem ersten Profijahr zu stark verschlissen?

Im Sommer arbeitete der Techniker hart daran, seine körperliche Konstitution zu verbessern. Satte 7 Kilogramm Muskelmasse legte er laut spanischen Medien in kurzer Zeit zu. Nur geholfen hat es leider nicht viel. Darüber hinaus fällt derzeit auch Pedris kongenialer Mittelfeldpartner Gavi langfristig mit einem Kreuzbandriss aus. Barça leidet aktuell also unter einem personellen Engpass in der Schaltzentrale.

Barça will nachlegen

Erst gestern bestätigte Trainer Xavi auf einer Pressekonferenz, dass die Blaugrana den Winter-Markt entsprechend sondieren: „Nach der Verletzung von Gavi brauchen wir einen Spieler mit diesem Profil, das ist klar. Wir wollen immer die Positionen verstärken, auf denen uns Spieler fehlen.“ Während bei Gavi klar ist, dass er bis zum Saisonende unpässlich sein wird, geht die spanische Presse bei Pedri von einer mehrwöchigen Ausfallzeit aus.

Es ist ein harter Rückschlag für Pedri und seinen Arbeitgeber, der zur absoluten Unzeit kommt. Aus Sicht der Passmaschine und Barça bleibt zu hoffen, dass Pedri seine körperlichen Probleme in den Griff bekommt. Ansonsten könnte der einst so hell leuchtende Stern des zentralen Mittelfeldspielers langfristig an Strahlkraft verlieren.