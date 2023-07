BVB-Talent Gürpüz vor Abschied

Mittelfeldtalent Göktan Gürpüz steht bei Borussia Dortmund vor dem Abschied. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, zieht es den 20-Jährigen in die Süper Lig zu Trabzonspor. Am heutigen Freitag fehlte der Youngster im Aufgebot der U23 für das Testspiel gegen Mainz II. Obwohl sich Gürpüz dem Bericht zufolge schon auf dem Weg in die Türkei befindet, steht die Einigung beider Klubs noch aus.

Gürpüz verfügt über einen noch bis 2025 gültigen Profivertrag beim BVB. In der abgelaufenen Spielzeit stand der Youngster für die zweite Mannschaft in 14 Drittligaspielen sowie neun Partien in der UEFA Youth League auf dem Rasen. 2016 war der gebürtige Duisburger aus dem Nachwuchs von Schalke 04 zu den Schwarz-Gelben gewechselt und durchlief seitdem sämtliche Jugendteams.

