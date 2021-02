M'gladbach: Beyer kündigt Gespräche an

Trotz mangelnder Spielzeit zeigt sich Jordan Beyer offen für einen Aufenthalt bei Borussia Mönchengladbach über das Vertragsende 2022 hinaus. „Natürlich habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht“, berichtet der Defensivallrounder im Gespräch mit dem Fanportal ‚Fohlen Hautnah‘, „ich kann mir durchaus vorstellen, meinen Vertrag zu verlängern, gar keine Frage.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ob es dann so kommt und ob es für die weitere Karriere sinnvoll ist, wird man im Sommer sehen“, führt Beyer aus und kündigt an: „Ich werde mich dann mit dem Verein zusammensetzen.“ Bislang verläuft die Saison noch überhaupt nicht nach dem Geschmack des 20-Jährigen. Durch eine schwere Corona-Infektion verlor Beyer den Anschluss bei den Gladbacher Profis. Nun will er schnellstmöglich wieder Spielminuten sammeln.