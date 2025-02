Neuer Klub für Ben Yedder

Die Karriere von Wissam Ben Yedder geht voraussichtlich in Italien weiter. Wie Fabrizio Romano berichtet, war der französische Angreifer gestern bei der Partie zwischen dem FC Venedig und der AS Rom (0:1) vor Ort und steht kurz vor der Unterschrift bei den Norditalienern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ben Yedder ist seit Sommer ohne Verein und stand Ende 2024 in den Schlagzeilen, weil er von einem Strafgericht in Nizza wegen sexueller Belästigung unter Alkoholeinfluss in allen Anklagepunkten für schuldig befunden wurde. Daraus resultierte eine Bewährungsstrafe. Venezia hält das offenbar nicht davon ab, den 34-Jährigen zu verpflichten. In Italien ist die Verpflichtung vereinsloser Spieler nach Beendigung des Wintertransferfensters im Gegensatz zu Deutschland gestattet.