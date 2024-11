Positionsdebatte: BVB-Kapitän Can lässt aufhorchen

Emre Can (30) lenkt im Konkurrenzkampf um die Position im defensiven Mittelfeld bei Borussia Dortmund ein. Gegenüber der ‚Bild‘ stellte der BVB-Kapitän klar, dass er sich gegenwärtig eher in der Innenverteidigung als auf der Sechs sieht: „Mittlerweile muss ich schon sagen, dass ich mich auch hinten sehr, sehr wohl fühle. Meine Stärken habe ich einfach, wenn ich das Spiel vor mir habe. Und bei dem System, das Nuri Sahin spielen will, liegt es mir schon, dahinten zu spielen.“

Aktuell droht der 48-fache deutsche Nationalspieler jedoch auf beiden Positionen ins Hintertreffen zu geraten. Durch die Rückkehr von Waldemar Anton (28) ist der Platz in der Innenverteidigung neben Nico Schlotterbeck (24) wieder besetzt, im defensiven Mittelfeld scheint sich Felix Nmecha (24) als alleiniger Sechser festzuspielen. „Am Ende muss der Trainer entscheiden. Ich habe mit dem Trainer nicht gesprochen, ich weiß nicht, was passieren wird. Ich will jetzt auch nicht sagen, ich will nur hinten oder nur im Mittelfeld spielen“, so Can.