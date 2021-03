Günther schließt Freiburg-Abschied nicht aus

Christian Günther vom SC Freiburg schließt einen Vereinswechsel nicht kategorisch aus. „Es kann sein, dass ich irgendwann doch noch Lust habe, etwas anderes zu sehen“, verrät das 28-jährige Urgestein gegenüber dem ‚kicker‘. Der Vertrag des Linksverteidigers läuft 2022 aus.

Möchte der SC Freiburg also noch eine Ablöse mit Günther erzielen, könnte er – vorausgesetzt, der Abwehrmann verlängert seinen Vertrag nicht – im Sommer auf den Markt kommen. Im Breisgau wird man jedoch vorher alle Hebel in Bewegung setzen, um den Kapitän im Klub zu halten. Günther ist der Dauerbrenner im Schwarzwald. In der laufenden Spielzeit verpasste der Linksfuß noch nicht eine Spielminute.