VfB: Gute Nachrichten um Zagadou

Dan-Axel Zagadou ist wieder zurück auf dem Platz. Der 25-jährige Innenverteidiger läuft am heutigen Donnerstagnachmittag im zurzeit noch stattfindenden Testspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern zum ersten Mal seit seiner schweren Verletzung im Januar wieder im Trikot des VfB Stuttgart auf. Damals zog sich der Franzose im Training eine Außenbandverletzung und einen Anriss des Kreuzbandes im rechten Knie zu und fiel im Anschluss monatelang aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zagadou war im September 2022 als vereinsloser Spieler zum VfB gestoßen, nachdem sein Vertrag bei Borussia Dortmund zuvor ausgelaufen war. Der Linksfuß galt bei den Borussen als großes Talent, war aber auch in seinen fünf Jahren in Westfalen immer wieder durch teils schwere Verletzungen zurückgeworfen worden. Für den VfB lief Zagadou in den vergangenen beiden Jahren insgesamt 42 Mal auf und war bis zu seiner Knieverletzung unumstrittener Stammspieler.