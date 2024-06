Neuer Sechser: Schalke nimmt Gespräche auf

Der FC Schalke buhlt um ein serbisches Talent. Wie das Portal ‚Mozzart Sport‘ berichtet, haben die Knappen Aleksa Matic auf dem Radar. Die Verhandlungen mit seinem aktuellen Verein FK Vozdovac seien bereits aufgenommen worden, die Schalker warten auf eine Antwort. Der 21-Jährige war zuvor beim serbischen Ligaprimus Roter Stern Belgrad ausgebildet worden.

Nach den Abgängen von Assan Ouédraogo (18) und Routinier Danny Latza (34) klafft im S04-Mittelfeld eine zu füllende Lücke. Matic könnte die Defensive unterstützen und die Abgänge im Zentrum kompensieren. Der Youngster besitzt bei Vozdovac einen Vertrag bis 2025 und wäre für die Schalker ablösepflichtig.

Ben Mangas Ankündigung, verstärkt auf internationale Talente zu setzen, die unter dem Radar fliegen, scheint nun in die Tat umgesetzt zu werden. Die Transferstrategie des 50-Jährigen erwies sich in seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt als äußerst erfolgreich, als er unter anderem die berühmte Büffelherde um Ante Rebic, Luka Jovic und Sebastién Haller schuf. Matic wäre nach dem Belgier Martin Wasinski (20) und dem Schweizer Adrian Gantenbein (23) der dritte Spieler, den die Königsblauen in der laufenden Transferperiode aus dem Ausland verpflichten.