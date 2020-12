SGE: Kehrtwende bei Durm

Bei Eintracht Frankfurt ist ein vorzeitiger Abschied von Erik Durm kein Thema mehr. „Bei Erik hat sich die Situation komplett verändert. Er hat Leistungen gezeigt, wo man sagt, das könnte auch über den Sommer hinaus gut zusammenpassen“, sagt Eintracht-Coach Adi Hütter in der ‚Bild‘.

Durm (Vertrag bis 2023) absolvierte in den vergangenen Wochen sechs Spiele am Stück von Beginn an. In den ersten sieben Spieltagen fehlte der Weltmeister von 2014 dagegen noch im Spieltagsaufgebot der SGE. Ein geplantes Krisengespräch, in dem es um die fehlende Perspektive und einen damit verbundenen Abschied im Winter gehen sollte, entfiel somit nach der sportlich verbesserten Situation des 28-Jährigen.