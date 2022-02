Basel angelt sich Chalov

Der FC Basel sichert sich allem Anschein nach die Dienste eines russischen Nationalspielers. Nach ‚Blick‘-Informationen wechselt Mittelstürmer Fedor Chalov (23) von ZSKA Moskau in den St. Jakob-Park. Zu Transfermodell und Konditionen ist zur Stunde noch nichts bekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Schweiz ist das Transferfenster bis zum 15. Februar geöffnet, daher kann Basel auch nach dem 31. Januar noch Neuverpflichtungen tätigen. Chalov soll die Nachfolge von Arthur Cabral (23) antreten, der jüngst zum AC Florenz gewechselt ist. Seine Quote in der laufenden Saison in Russland: Drei Tore und fünf Vorlagen in 18 Pflichtspielen.