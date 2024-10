Bayer sucht neue Nummer eins: Wird es Ortega?

Bayer Leverkusen schaut sich offenbar aktuell nach einer neuen Nummer eins um. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, sind die Scouts der Werkself zurzeit „sehr aktiv“, was die Suche nach einem neuen Torhüter angeht.

Aktuelle Nummer eins ist Mannschaftskapitän Lukas Hradecky. Der Vertrag des 34-Jährige läuft aber 2026 aus. Zweiter Torwart in Leverkusen ist aktuell Matej Kovar. Laut der ‚Sport Bild‘ ist es ausgeschlossen, dass der Tscheche auch in die nächste Saison als Ersatzkeeper gehen wird. Da der 24-Jährige es aber seit seiner Ankunft im Sommer 2023 nicht geschafft hat, Hradecky permanent zu verdrängen, wird die Zeit von Kovar in Leverkusen wohl 2025 enden.

Ortega zu Bayer?

Als möglichen Nachfolger bringt die ‚Sport Bild‘ Stefan Ortega von Manchester City mit Leverkusen in Verbindung. Der 31-Jährige ist seit 2022 für die Skyblues aktiv und brilliert dort in der Regel, wenn er denn spielen darf. Denn an Ederson ist für Ortega kein nachhaltiges Vorbeikommen. Schon in der Vergangenheit deutete der gebürtige Hesse immer wieder an, dass er zukünftig gern wieder mehr Spielpraxis sammeln würde.

In Leverkusen könnte er die bekommen – der Anwesenheit von Hradecky zum Trotz. Denn schon in der aktuellen Saison wollte Trainer Xabi Alonso eigentlich einen offenen Kampf um den Platz zwischen den Pfosten aufrufen. Ohne klare Nummer eins und zwei wollte er von Woche zu Woche schauen, welcher Torhüter in besserer Form ist. Das Problem: Hradecky war bislang häufig in besserer Form als Kovar, sodass eine klare Keeper-Hierarchie zu erkennen ist.

Mit Ortega im Kader könnte sich das ändern. Der 31-Jährige ist jedoch nicht der einzige Kandidat, der bei Bayer gehandelt wurde. In der vergangenen Woche wurde bereits Jonas Urbig vom 1. FC Köln mit der Werkself in Verbindung gebracht. Das 21-jährige Talent wäre aber wohl eher ein Typ Spieler, der ein Jahr hinter Hradecky reifen würde, ehe er dann nach dessen Vertragsende zur Nummer eins werden würde.

Keine Leno-Rückkehr

Einer, den es wohl nicht zu Bayer ziehen wird, ist Bernd Leno. Der 32-Jährige war 2018 von Leverkusen zum FC Arsenal gewechselt und spielt nun beim FC Fulham. Von der ‚Sport Bild‘ auf eine mögliche Rückkehr angesprochen erwidert Leno: „Ich höre seit zwei, drei Jahren, dass Leverkusen einen Nachfolger von Lukas Hradecky sucht. Und immer hat er sich durchgesetzt.“

Und weiter: „Ich fühle mich in England total wohl und kann mir im Moment keine Konstellation vorstellen, bei der ich die Insel verlassen würde. Auch wenn ich in der Bundesliga vielleicht für die Nationalmannschaft mehr im Blickpunkt wäre.“